Conférence « Réinventer le patrimoine : regards d’étudiants architectes sur le quartier des chais » Hôtel de ville de Libourne Libourne

Conférence « Réinventer le patrimoine : regards d’étudiants architectes sur le quartier des chais » Hôtel de ville de Libourne Libourne samedi 20 septembre 2025.

Conférence « Réinventer le patrimoine : regards d’étudiants architectes sur le quartier des chais » Samedi 20 septembre, 14h00 Hôtel de ville de Libourne Gironde

Accès libre et gratuit. Rdv au rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Dans le cadre d’un partenariat avec la Ville de Libourne, cinq groupes d’étudiants de l’École nationale supérieure d’architecture (ENSAP) de Bordeaux présenteront leurs réflexions sur le devenir du chai situé au 10 quai du Priourat, récemment acquis par l’établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine. À travers maquettes et études, ils interrogent les usages futurs de ce lieu chargé d’histoire pour la ville.

Hôtel de ville de Libourne Place Abel Surchamp, 33500 Libourne Libourne 33500 Centre-Ville Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.libourne.fr/

Dans le cadre d’un partenariat avec la Ville de Libourne, cinq groupes d’étudiants de l’École nationale supérieure d’architecture (ENSAP) de Bordeaux présenteront leurs réflexions sur le devenir du À…

© Aurélien Marquot