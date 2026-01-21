Conférence Relations toxiques Déjouer la manipulation et sortir de l’emprise Foyer Rural Yssingeaux Yssingeaux

Conférence Relations toxiques Déjouer la manipulation et sortir de l’emprise

L’association Spirale’43 a le plaisir d’accueillir Stéphanie Ribbes, coach et formatrice, pour une conférence dédiée à la compréhension des relations toxiques et des mécanismes d’emprise.

The Spirale?43 association is delighted to welcome Stéphanie Ribbes, coach and trainer, for a conference dedicated to understanding toxic relationships and hold mechanisms.

