Conférence Relations toxiques Déjouer la manipulation et sortir de l’emprise Foyer Rural Yssingeaux Yssingeaux

Conférence Relations toxiques Déjouer la manipulation et sortir de l’emprise
Foyer Rural Yssingeaux 9003 Rue Jean de Bourbon Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
si adhérent Spirale 43 Bien-Être
Début : 2026-02-13 19:00:00
fin : 2026-02-13 21:00:00
2026-02-13
L’association Spirale’43 a le plaisir d’accueillir Stéphanie Ribbes, coach et formatrice, pour une conférence dédiée à la compréhension des relations toxiques et des mécanismes d’emprise.
Foyer Rural Yssingeaux 9003 Rue Jean de Bourbon Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 88 57 12 spirale43.contact@gmail.com
English :
The Spirale?43 association is delighted to welcome Stéphanie Ribbes, coach and trainer, for a conference dedicated to understanding toxic relationships and hold mechanisms.
