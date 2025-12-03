Conférence Remettre la nature dans l’espace & dans le temps Géolocaliser Muséum d’histoire naturelle La Rochelle

Conférence Remettre la nature dans l’espace & dans le temps Géolocaliser

Muséum d’histoire naturelle Bibliothèque du Muséum d’histoire naturelle 28 rue Albert 1er La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03 17:00:00

fin : 2025-12-03

Date(s) :

2025-12-03

La Société des sciences de Charente-Maritime propose une conférence sur la géolocalisation des observations.

Conférence de Patrice Giraudeau.

.

Muséum d’histoire naturelle Bibliothèque du Muséum d’histoire naturelle 28 rue Albert 1er La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 18 25 bureau@societesciences17.org

English : Conference Remettre la nature dans l’espace & dans le temps Géolocaliser

The Charente-Maritime Science Society offers a lecture on the geolocalization of observations.

Lecture by Patrice Giraudeau.

German : Konferenz Remettre la nature dans l’espace & dans le temps Géolocaliser

Die Société des sciences de Charente-Maritime bietet einen Vortrag über die Geolokalisierung von Beobachtungen an.

Vortrag von Patrice Giraudeau.

Italiano :

La Società scientifica della Charente-Maritime propone una conferenza sulla geolocalizzazione delle osservazioni.

Conferenza di Patrice Giraudeau.

Espanol : Conferencia Remettre la nature dans l’espace & dans le temps Géolocaliser

La Sociedad Científica Charente-Maritime ofrece una conferencia sobre la geolocalización de las observaciones.

Conferencia a cargo de Patrice Giraudeau.

L’événement Conférence Remettre la nature dans l’espace & dans le temps Géolocaliser La Rochelle a été mis à jour le 2025-10-08 par Nous La Rochelle