Conférence Remettre la nature dans l'espace & dans le temps Géolocaliser
Muséum d'histoire naturelle La Rochelle
mercredi 3 décembre 2025.

Muséum d’histoire naturelle Bibliothèque du Muséum d’histoire naturelle 28 rue Albert 1er La Rochelle Charente-Maritime

Début : 2025-12-03 17:00:00
2025-12-03

La Société des sciences de Charente-Maritime propose une conférence sur la géolocalisation des observations.
Conférence de Patrice Giraudeau.
Muséum d'histoire naturelle
Bibliothèque du Muséum d'histoire naturelle
28 rue Albert 1er
La Rochelle 17000
Charente-Maritime
Nouvelle-Aquitaine
+33 5 46 41 18 25
bureau@societesciences17.org

English : Conference Remettre la nature dans l’espace & dans le temps Géolocaliser

The Charente-Maritime Science Society offers a lecture on the geolocalization of observations.
Lecture by Patrice Giraudeau.

German : Konferenz Remettre la nature dans l’espace & dans le temps Géolocaliser

Die Société des sciences de Charente-Maritime bietet einen Vortrag über die Geolokalisierung von Beobachtungen an.
Vortrag von Patrice Giraudeau.

Italiano :

La Società scientifica della Charente-Maritime propone una conferenza sulla geolocalizzazione delle osservazioni.
Conferenza di Patrice Giraudeau.

Espanol : Conferencia Remettre la nature dans l’espace & dans le temps Géolocaliser

La Sociedad Científica Charente-Maritime ofrece una conferencia sobre la geolocalización de las observaciones.
Conferencia a cargo de Patrice Giraudeau.

