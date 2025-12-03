Conférence Remettre la nature dans l’espace & dans le temps Géolocaliser Muséum d’histoire naturelle La Rochelle
Muséum d’histoire naturelle Bibliothèque du Muséum d’histoire naturelle 28 rue Albert 1er La Rochelle Charente-Maritime
Début : 2025-12-03 17:00:00
fin : 2025-12-03
2025-12-03
La Société des sciences de Charente-Maritime propose une conférence sur la géolocalisation des observations.
Conférence de Patrice Giraudeau.
Muséum d’histoire naturelle Bibliothèque du Muséum d’histoire naturelle 28 rue Albert 1er La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 18 25 bureau@societesciences17.org
English : Conference Remettre la nature dans l’espace & dans le temps Géolocaliser
The Charente-Maritime Science Society offers a lecture on the geolocalization of observations.
Lecture by Patrice Giraudeau.
German : Konferenz Remettre la nature dans l’espace & dans le temps Géolocaliser
Die Société des sciences de Charente-Maritime bietet einen Vortrag über die Geolokalisierung von Beobachtungen an.
Vortrag von Patrice Giraudeau.
Italiano :
La Società scientifica della Charente-Maritime propone una conferenza sulla geolocalizzazione delle osservazioni.
Conferenza di Patrice Giraudeau.
Espanol : Conferencia Remettre la nature dans l’espace & dans le temps Géolocaliser
La Sociedad Científica Charente-Maritime ofrece una conferencia sobre la geolocalización de las observaciones.
Conferencia a cargo de Patrice Giraudeau.
