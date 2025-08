Conférence »Renaissance du Châtaignier Comment la diversité locale aide nos paysages à s’adapter au climat » Saint-Caprais

Conférence »Renaissance du Châtaignier Comment la diversité locale aide nos paysages à s’adapter au climat » Saint-Caprais vendredi 8 août 2025.

Conférence »Renaissance du Châtaignier Comment la diversité locale aide nos paysages à s’adapter au climat »

Salle communale « Lou Castagnal » Saint-Caprais Lot

Début : 2025-08-08 18:00:00

fin : 2025-08-08

Date(s) :

2025-08-08

Doyle McKey, écologue et professeur émérite à l’Université de Montpellier, possède une longue expérience de terrain en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie tropicale, et plus récemment en Europe. Ses intérêts vont de l’écologie évolutive des interactions plantes-animaux –telles que la pollinisation, les mutualismes de protection plantes-fourmis et les interactions plantes-herbivores— aux interactions entre hommes et nature.

Pour cette conférence, il explorera spécifiquement les interactions complexes entre les humains, les plantes et les paysages, un domaine où son expertise transculturelle est particulièrement originale

Salle communale Lou Castagnal de Saint-Caprais (46250) Entrée libre et gratuite .

Salle communale « Lou Castagnal » Saint-Caprais 46250 Lot Occitanie +33 5 65 36 65 70

English :

Doyle McKey, ecologist and Professor Emeritus at the University of Montpellier, has extensive field experience in Africa, South America, tropical Asia and, more recently, Europe. His interests range from the evolutionary ecology of plant-animal interactions ?such as pollination, protective plant-ant mutualisms and plant-herbivore interactions? to human-nature interactions.

German :

Doyle McKey ist Ökologe und emeritierter Professor an der Universität Montpellier. Er verfügt über langjährige Erfahrung in Afrika, Südamerika, dem tropischen Asien und seit kurzem auch in Europa. Seine Interessen reichen von der evolutionären Ökologie von Pflanzen-Tier-Interaktionen wie Bestäubung, Pflanzen-Ameisen-Schutzmutualismen und Pflanzen-Herbivoren-Interaktionen bis hin zu Interaktionen zwischen Mensch und Natur.

Italiano :

Doyle McKey, ecologo e professore emerito all’Università di Montpellier, ha una vasta esperienza sul campo in Africa, Sud America, Asia tropicale e, più recentemente, in Europa. I suoi interessi spaziano dall’ecologia evolutiva delle interazioni tra piante e animali, come l’impollinazione, i mutualismi protettivi tra piante e piante e le interazioni tra piante ed erbivori, alle interazioni tra uomo e natura.

Espanol :

Doyle McKey, ecólogo y profesor emérito de la Universidad de Montpellier, cuenta con una amplia experiencia de campo en África, Sudamérica, Asia tropical y, más recientemente, Europa. Sus intereses abarcan desde la ecología evolutiva de las interacciones entre plantas y animales -como la polinización, los mutualismos protectores entre plantas y plantas y las interacciones entre plantas y herbívoros- hasta las interacciones entre el hombre y la naturaleza.

