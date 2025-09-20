Conférence-rencontre à Laon : « Découvertes archéologiques récentes sur la ville de Laon et son patrimoine bâti » Maison des Associations Laon

Conférence-rencontre à Laon : « Découvertes archéologiques récentes sur la ville de Laon et son patrimoine bâti » Samedi 20 septembre, 17h00 Maison des Associations Aisne

Accès libre au rez-de-chaussée de la Maison des Associations (jauge limitée)

Depuis 2022, le service archéologique du Département de l’Aisne a réalisé plusieurs opérations archéologiques sur la ville haute de Laon : Place du Général Leclerc, remparts Saint-Martin et Saint-Just, maison des hôtes de l’abbaye Saint-Martin, parvis Gautier de Mortagne, Place Aubry…

Ces interventions ont livré des données qui contribuent à mieux connaître l’occupation humaine du plateau et le patrimoine bâti de la ville. À l’occasion des Journées du Patrimoine, les archéologues du département vous proposent une rencontre autour de l’actualité de la recherche archéologique à Laon, avec une conférence illustrée sur les principaux résultats récents.

Une conférence assurée par Sébastien Bernez, Gilles Desplanque, Nadège Robin (archéologues du Conseil départemental de l’Aisne)…

Maison des Associations 9 rue du Bourg – 02000 Laon Laon 02000 Aisne Hauts-de-France

