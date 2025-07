Conférence rencontre autour de Giono par Antoine Crovella La Grange de l’Auberge Valdrôme

Conférence rencontre autour de Giono par Antoine Crovella La Grange de l’Auberge Valdrôme lundi 4 août 2025.

Conférence rencontre autour de Giono par Antoine Crovella

La Grange de l’Auberge L’auberge Valdrôme Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-08-04 17:00:00

fin : 2025-08-04

Date(s) :

2025-08-04

Antoine Crovella découvreur et éditeur du « Voyage à pied dans la Haute-Drôme » présentera le nouveau livre de Giono au cours d’une conférence débat

.

La Grange de l’Auberge L’auberge Valdrôme 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 97 59 65 lesamisdevaldrome26@gmail.com

English :

Antoine Crovella, discoverer and editor of « Voyage à pied dans la Haute-Drôme », will present Giono’s new book at a conference-debate

German :

Antoine Crovella, Entdecker und Herausgeber von « Voyage à pied dans la Haute-Drôme », stellt Gionos neues Buch im Rahmen eines Vortrags und einer Diskussion vor

Italiano :

Antoine Crovella, scopritore e curatore di « Voyage à pied dans la Haute-Drôme », presenterà il nuovo libro di Giono nel corso di una conferenza e di un dibattito

Espanol :

Antoine Crovella, descubridor y editor de « Voyage à pied dans la Haute-Drôme », presentará el nuevo libro de Giono en una conferencia y un debate

L’événement Conférence rencontre autour de Giono par Antoine Crovella Valdrôme a été mis à jour le 2025-07-25 par Office de Tourisme du Pays Diois