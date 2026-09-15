Conférénce – Rencontre avec Audrey Pleynet Nancy
lundi 21 septembre 2026 · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Conférénce – Rencontre avec Audrey Pleynet
Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-09-21 16:00:00
fin : 2026-09-21 18:00:00
Date(s) :
2026-09-21
Rencontre avec Audrey Pleynet, Romancière et nouvelliste française de science-fiction.Autrice notamment de Rossignol (2023, ed. Le Bélial’) et Sintonia (2025, ed. Le Bélial’).Adultes
0 .
Nancy 54100 Meurthe-et-Moselle Grand Est
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English :
An Interview with Audrey Pleynet, a French science fiction novelist and short story writer. Her works include *Rossignol* (2023, published by Le Bélial’) and *Sintonia* (2025, published by Le Bélial’).
L’événement Conférénce – Rencontre avec Audrey Pleynet Nancy a été mis à jour le 2026-09-09 par DESTINATION NANCY
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