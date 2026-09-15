Informations pratiques

Nancy

Conférénce – Rencontre avec Audrey Pleynet

Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-09-21 16:00:00

fin : 2026-09-21 18:00:00

Date(s) :

2026-09-21

Rencontre avec Audrey Pleynet, Romancière et nouvelliste française de science-fiction.Autrice notamment de Rossignol (2023, ed. Le Bélial’) et Sintonia (2025, ed. Le Bélial’).Adultes

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Nancy 54100 Meurthe-et-Moselle Grand Est

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English :

An Interview with Audrey Pleynet, a French science fiction novelist and short story writer. Her works include *Rossignol* (2023, published by Le Bélial’) and *Sintonia* (2025, published by Le Bélial’).

L’événement Conférénce – Rencontre avec Audrey Pleynet Nancy a été mis à jour le 2026-09-09 par DESTINATION NANCY