Conférence Rencontre avec Claude Martin Ciné Palace Saint-Rémy-de-Provence

Conférence Rencontre avec Claude Martin
Jeudi 18 septembre 2025 à partir de 18h. Ciné Palace 4 Avenue Fauconnet Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-09-18 18:00:00
fin : 2025-09-18
2025-09-18
Participez à la conférence de Claude Martin, La diplomatie n’est pas un Dîner de Gala, au ciné palace le jeudi 18 septembre à 18h.
Rencontrez Claude MARTIN, ancien ambassadeur de France en Chine & en Allemagne pour une conférence à Saint-Rémy-de-Provence.
Le thème La Diplomatie n’est pas un Dîner de Gala, diplomate depuis 1968 puis ambassadeur de France en Chine (1991-93), conseiller aux Communautés Européennes dès 1984 puis ambassadeur de France à Berlin (1999-2007). Un demi-siècle d’histoire de la Chine vu par un sinologue & observateur passionné, émaillé d’anecdotes, de portraits de personnages connus ou moins connus, fruit des dialogues entre les peuples.
Rendez-vous au ciné Palace à 18h suivi d’un apéritif convivial puis d’un film choisi par notre conférencier, fin connaisseur de la cinematographie à propos de la Chine. .
Ciné Palace 4 Avenue Fauconnet Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur hsa13210@gmail.com
English :
Attend Claude Martin’s lecture, Diplomacy is not a Gala Dinner, at the Ciné Palace on Thursday, 18 September at 6 p.m.
German :
Nehmen Sie an der Konferenz von Claude Martin „Diplomatie ist kein Galadinner“ im Ciné Palace am Donnerstag, 18. September, um 18 Uhr teil.
Italiano :
Partecipate alla conferenza di Claude Martin, La diplomatie n’est pas un Dîner de Gala, presso il ciné palace giovedì 18 settembre alle 18.00.
Espanol :
Participe en la conferencia de Claude Martin, La diplomatie n’est pas un Dîner de Gala, en el palacio del cine el jueves 18 de septiembre a las 18.00 horas.
