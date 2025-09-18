Conférence Rencontre avec Claude Martin Ciné Palace Saint-Rémy-de-Provence

Conférence Rencontre avec Claude Martin

Jeudi 18 septembre 2025 à partir de 18h. Ciné Palace 4 Avenue Fauconnet Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Participez à la conférence de Claude Martin, La diplomatie n’est pas un Dîner de Gala, au ciné palace le jeudi 18 septembre à 18h.

Rencontrez Claude MARTIN, ancien ambassadeur de France en Chine & en Allemagne pour une conférence à Saint-Rémy-de-Provence.



Le thème La Diplomatie n’est pas un Dîner de Gala, diplomate depuis 1968 puis ambassadeur de France en Chine (1991-93), conseiller aux Communautés Européennes dès 1984 puis ambassadeur de France à Berlin (1999-2007). Un demi-siècle d’histoire de la Chine vu par un sinologue & observateur passionné, émaillé d’anecdotes, de portraits de personnages connus ou moins connus, fruit des dialogues entre les peuples.



Rendez-vous au ciné Palace à 18h suivi d’un apéritif convivial puis d’un film choisi par notre conférencier, fin connaisseur de la cinematographie à propos de la Chine. .

Ciné Palace 4 Avenue Fauconnet Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur hsa13210@gmail.com

English :

Attend Claude Martin’s lecture, Diplomacy is not a Gala Dinner, at the Ciné Palace on Thursday, 18 September at 6 p.m.

German :

Nehmen Sie an der Konferenz von Claude Martin „Diplomatie ist kein Galadinner“ im Ciné Palace am Donnerstag, 18. September, um 18 Uhr teil.

Italiano :

Partecipate alla conferenza di Claude Martin, La diplomatie n’est pas un Dîner de Gala, presso il ciné palace giovedì 18 settembre alle 18.00.

Espanol :

Participe en la conferencia de Claude Martin, La diplomatie n’est pas un Dîner de Gala, en el palacio del cine el jueves 18 de septiembre a las 18.00 horas.

