Face à l’urgence climatique, livrons la bataille des récits !

Face à l’urgence climatique, livrons la bataille des récits !



À la fois homme de culture et militant écologiste, Cyril Dion est poète, directeur de collection chez Actes Sud, réalisateur, écrivain et co-créateur de la société de production Newtopia.



Rencontre suivie d’une séance de dédicace dans la salle du Forum, en collaboration avec la libraire du Mucem.



En partenariat avec Sans transition ! et avec le soutien de la Ville de Marseille .

Mucem 7 Promenade Robert Laffont

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 84 35 13 13 contact@mucem.org

English :

In the face of the climate emergency, let’s wage the battle of storytelling!

German :

Angesichts der Klimanotlage: Lasst uns die Schlacht der Erzählungen schlagen!

Italiano :

Di fronte all’emergenza climatica, combattiamo la battaglia della narrazione!

Espanol :

Ante la emergencia climática, ¡luchemos por contar historias!

