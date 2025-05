Conférence-rencontre avec Dominique Tapie – Centre Kennedy Tarbes, 5 juin 2025 18:00, Tarbes.

Hautes-Pyrénées

Conférence-rencontre avec Dominique Tapie Centre Kennedy 1 Rue des Évadés de France Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-05 18:00:00

fin : 2025-06-05

Date(s) :

2025-06-05

L’association Pyrénées Terroir Excellence, en partenariat avec le LEO Club Pyrénées Charity Empire, est heureuse d’organiser une soirée unique placée sous le signe de l’émotion, de la mémoire et de l’élégance, en présence de Dominique Tapie.

À l’occasion de la parution de son livre Bernard, la fureur de vivre , Dominique Tapie viendra partager avec le public tarbais son témoignage intime, éclairant les multiples facettes d’une figure emblématique de la vie publique française Bernard Tapie. Femme de caractère, elle livrera son regard personnel sur un destin hors norme, entre grandeur, tumultes, et résilience.

La soirée débutera avec une conférence-rencontre suivie d’un échange avec la salle.

Deux formules sont proposées

– Conférence seule 15 €

– Formule VIP 42 €, incluant un apéritif dînatoire convivial au restaurant La Plage de l’Arsenal, avec animation musicale.

Venez nombreux à cette rencontre inédite, entre confidences et hommage vibrant à une vie exceptionnelle.

.

Centre Kennedy 1 Rue des Évadés de France

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

The Pyrénées Terroir Excellence association, in partnership with the LEO Club Pyrénées Charity Empire, is pleased to organize a unique evening of emotion, memory and elegance, in the presence of Dominique Tapie.

On the occasion of the publication of her book « Bernard, la fureur de vivre », Dominique Tapie will share her intimate testimony with the Tarbais public, shedding light on the many facets of an emblematic figure in French public life: Bernard Tapie. A woman of character, she will share her personal view of an extraordinary destiny, between grandeur, tumult and resilience.

The evening will begin with a conference-meeting followed by an exchange with the audience.

Two options are available:

– Lecture only: 15 ?

– VIP package: 42 ?, including a convivial aperitif dinner at the restaurant La Plage de l’Arsenal, with musical entertainment.

Come one, come all to this unique meeting, a vibrant tribute to an exceptional life.

German :

Der Verein Pyrénées Terroir Excellence freut sich, in Partnerschaft mit dem LEO Club Pyrénées Charity Empire einen einzigartigen Abend im Zeichen von Emotionen, Erinnerung und Eleganz in Anwesenheit von Dominique Tapie zu organisieren.

Anlässlich der Veröffentlichung ihres Buches « Bernard, la fureur de vivre » (Bernard, die Wut des Lebens) wird Dominique Tapie ihr intimes Zeugnis mit dem Publikum in Tarbais teilen und die zahlreichen Facetten einer emblematischen Figur des öffentlichen Lebens in Frankreich beleuchten: Bernard Tapie. Als Frau mit Charakter wird sie ihre persönliche Sicht auf ein außergewöhnliches Schicksal zwischen Größe, Turbulenzen und Widerstandsfähigkeit darlegen.

Der Abend beginnt mit einem Vortrag, gefolgt von einem Austausch mit dem Publikum.

Es werden zwei Formeln angeboten:

– Nur Konferenz: 15 ?

– VIP-Paket: 42 ?, einschließlich eines gemütlichen Aperitifs im Restaurant La Plage de l’Arsenal mit musikalischer Unterhaltung.

Kommen Sie zahlreich zu diesem neuartigen Treffen, das zwischen vertraulichen Gesprächen und einer leidenschaftlichen Hommage an ein außergewöhnliches Leben liegt.

Italiano :

L’associazione Pyrénées Terroir Excellence, in collaborazione con il LEO Club Pyrénées Charity Empire, è lieta di organizzare una serata unica all’insegna dell’emozione, della memoria e dell’eleganza, alla presenza di Dominique Tapie.

In occasione della pubblicazione del suo libro « Bernard, la fureur de vivre », Dominique Tapie condividerà con il pubblico di Tarbes la sua testimonianza intima, facendo luce sulle molteplici sfaccettature di una figura emblematica della vita pubblica francese: Bernard Tapie. Donna di carattere, condividerà il suo personale punto di vista su un destino straordinario, una storia di grandezza, di turbolenza e di resilienza.

La serata inizierà con una conferenza seguita da un dibattito con il pubblico.

Sono disponibili due opzioni:

– Solo conferenza: 15?

– Pacchetto VIP: 42 €, comprensivo di aperitivo conviviale presso il ristorante La Plage de l’Arsenal, con musica dal vivo.

Venite tutti a questo incontro unico, un vibrante tributo a una vita eccezionale.

Espanol :

La asociación Pyrénées Terroir Excellence, en colaboración con el LEO Club Pyrénées Charity Empire, se complace en organizar una velada única de emoción, memoria y elegancia, en presencia de Dominique Tapie.

Con motivo de la publicación de su libro « Bernard, la fureur de vivre », Dominique Tapie compartirá con el público de Tarbes su testimonio íntimo, que arrojará luz sobre las múltiples facetas de una figura emblemática de la vida pública francesa: Bernard Tapie. Mujer de carácter, compartirá con el público su visión personal de un destino extraordinario, una historia de grandeza, agitación y resistencia.

La velada comenzará con una conferencia seguida de un debate con el público.

Hay dos opciones disponibles:

– Sólo conferencia: 15 ?

– Paquete VIP: 42?, que incluye una cena de aperitivo en el restaurante La Plage de l’Arsenal, con música en directo.

Vengan todos a este encuentro único, vibrante homenaje a una vida excepcional.

L’événement Conférence-rencontre avec Dominique Tapie Tarbes a été mis à jour le 2025-05-20 par OT de Tarbes|CDT65