Conférence-Rencontre avec Emilie Lacoste Espace culturel du Pays de Nay 26 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques

Rencontre avec Emilie Lacoste, metteuse en scène paloise formée à l’académie de la Comédie Française et artiste associée au Centre de Recherche et de Création Théâtrale de la ville de Pau. La discussion se fera autour de la figure d’Alfred de Musset. Écrivain de l’amour, Musset est un jeune homme pour qui la vie et l’amour ne sont qu’un. Le sentiment de la vie est lié à l’expérience de l’amour.

Tout public Entrée libre. .

