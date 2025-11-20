Conférence Rencontre avec l’artiste Marina Zindy Uffholtz

Conférence Rencontre avec l’artiste Marina Zindy

Marina Zindy explore l’invisible avec ses sculptures immergées mêlant nature et déchets industriels. Une rencontre entre art et science, complétée par l’intervention de Javier Escartin du CNRS.

Marina Zindy dévoile son univers à travers Empreintes et la terre et le projet Nodssum du CNRS. Ses sculptures, mêlant ammonites et déchets industriels, immergées dans l’océan, questionnent mémoire et empreinte du vivant. Rencontre enrichie d’un échange avec Javier Escartin, CNRS. .

Marina Zindy explores the invisible with her submerged sculptures combining nature and industrial waste. An encounter between art and science, complemented by a talk by Javier Escartin of the CNRS.

Marina Zindy erforscht das Unsichtbare mit ihren Unterwasserskulpturen, die Natur und Industrieabfälle miteinander verbinden. Eine Begegnung zwischen Kunst und Wissenschaft, ergänzt durch den Vortrag von Javier Escartin vom CNRS.

Marina Zindy esplora l’invisibile con le sue sculture sommerse che combinano natura e rifiuti industriali. Un incontro tra arte e scienza, completato da un intervento di Javier Escartin del CNRS.

Marina Zindy explora lo invisible con sus esculturas sumergidas que combinan naturaleza y residuos industriales. Un encuentro entre arte y ciencia, completado con una conferencia de Javier Escartin, del CNRS.

