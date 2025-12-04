Conférence rencontre Carte blanche aux rochelais Des aiguilles plein la bouche La Rochelle
Conférence rencontre Carte blanche aux rochelais Des aiguilles plein la bouche La Rochelle jeudi 4 décembre 2025.
Conférence rencontre Carte blanche aux rochelais Des aiguilles plein la bouche
Maison des écritures 46 avenue de Fort Louis La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-04 18:30:00
fin : 2025-12-04
Date(s) :
2025-12-04
Rencontre avec Véronique Willmann Rulleau.
.
Maison des écritures 46 avenue de Fort Louis La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 50 19 maison.des.ecritures@ville-larochelle.fr
English : Conference Carte blanche aux rochelais Des aiguilles plein la bouche
Interview with Véronique Willmann Rulleau.
German : Konferenz Carte blanche aux rochelais Des aiguilles plein la bouche
Begegnung mit Véronique Willmann Rulleau.
Italiano :
Vi presentiamo Véronique Willmann Rulleau.
Espanol : Conferencia Carte blanche aux rochelais Des aiguilles plein la bouche
Conozca a Véronique Willmann Rulleau.
L’événement Conférence rencontre Carte blanche aux rochelais Des aiguilles plein la bouche La Rochelle a été mis à jour le 2025-10-25 par Nous La Rochelle