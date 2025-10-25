Conférence rencontre Bibliothèque Multimédia Guéret

Conférence rencontre Bibliothèque Multimédia Guéret samedi 25 octobre 2025.

Conférence rencontre

Bibliothèque Multimédia 8 avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

2025-10-25

Conférence d’Yves Aubard L’accouchement au Moyen âge .

Bibliothèque Multimédia 8 avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 63 00 08

