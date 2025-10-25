Conférence rencontre Bibliothèque Multimédia Guéret
Conférence rencontre Bibliothèque Multimédia Guéret samedi 25 octobre 2025.
Conférence rencontre
Bibliothèque Multimédia 8 avenue Fayolle Guéret Creuse
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25
fin : 2025-10-25
Date(s) :
2025-10-25
Conférence d’Yves Aubard L’accouchement au Moyen âge .
Bibliothèque Multimédia 8 avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 63 00 08
English : Conférence rencontre
German : Conférence rencontre
Italiano :
Espanol : Conférence rencontre
L’événement Conférence rencontre Guéret a été mis à jour le 2025-10-07 par Creuse Tourisme