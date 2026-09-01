CONFÉRENCE-RENCONTRE : HABITER LÉGER – ENTRE LIBERTÉ ET VULNÉRABILITÉ Lagrasse
vendredi 25 septembre 2026 · Lagrasse
Informations pratiques
Lagrasse
CONFÉRENCE-RENCONTRE : HABITER LÉGER – ENTRE LIBERTÉ ET VULNÉRABILITÉ
Lagrasse Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 18:00:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Yourtes, tiny houses, mobil homes,… Qu’est-ce qu’habiter un territoire rural lorsque les formes d’habitat relèvent de choix de vie alternatifs, en cohérence avec des valeurs assumées ?
Cette soirée propose de répondre à cette question à travers un regard croisé de photographes, d’experts et d’habitants pour interroger, documenter et donner à voir les mutations sociales et environnementales qui traversent les territoires.
En présence de Hervé Baro, vice-président du Département de l’Aude, d’Alexandra Frankewitz, photographe, du CAUE de l’Aude, du PNR Corbières-Fenouillèdes et du collectif d’usagers Les fougères.
Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de l’exposition DEMORAR proposée par La Forestière – Culture(s) de territoire(s) actuellement accueillie à l’abbaye, centre culturel les Arts de lire de Lagrasse. .
Lagrasse 11220 Aude Occitanie +33 6 99 89 69 21 info@laforestiere.org
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English :
L’événement CONFÉRENCE-RENCONTRE : HABITER LÉGER – ENTRE LIBERTÉ ET VULNÉRABILITÉ Lagrasse a été mis à jour le 2026-09-07 par 11 – CD Aude
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