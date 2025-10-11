Conférence rencontre Salle Oliveira Lamballe-Armor
Conférence rencontre Salle Oliveira Lamballe-Armor samedi 11 octobre 2025.
Conférence rencontre
Salle Oliveira 10 Rue des Augustins Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 15:00:00
fin : 2025-10-11 17:00:00
Date(s) :
2025-10-11
Un film et des voix pour faire revivre la mémoire des saisonniers bretons. .
Salle Oliveira 10 Rue des Augustins Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 31 96 37
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Conférence rencontre Lamballe-Armor a été mis à jour le 2025-10-06 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor