Conférence & rencontre L’aumônerie aux armées Saverne

Conférence & rencontre L’aumônerie aux armées

1 rue de Gottenhouse Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-03-10 20:00:00

fin : 2026-03-10

Date(s) :

2026-03-10

Quatre aumôneries militaires sont présente au sein des forces armées pour y permettre l’exercice des cultes catholique, protestant, israélite et musulman. Elles sont représentées par des aumôniers qui assurent le soutien spirituel des personnels des Armées et de leur famille dans les formations et en opération. .

1 rue de Gottenhouse Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 6 18 34 05 54

