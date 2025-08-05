Conférence-rencontre « Le fanzine, une histoire personnelle et collective » Rue Pont-Ar-Laër Moëlan-sur-Mer

Conférence-rencontre « Le fanzine, une histoire personnelle et collective »

Rue Pont-Ar-Laër Médiathèque L’Ellipse Moëlan-sur-Mer Finistère

Petit objet papier fait maison, imprimé en peu d’exemplaires et souvent diffusé de main en main, le fanzine est devenu un vrai média alternatif. Voilà plus de 10 ans que Loup Baba s’intéresse à cette pratique, sillonne les routes des salons dédiés et rencontre des passionné.e.s. Venez en découvrir plus sur l’histoire du fanzine par le regard singulier de Loup, artiste résidant depuis peu à Clohars-Carnoët.

Animation proposée dans le cadre de l’exposition La couleur des mots .

Tout public. Sur inscription. .

