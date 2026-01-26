Conférence & rencontre L’outdoor au féminin Ty Rando Audierne

Conférence & rencontre L’outdoor au féminin

Ty Rando 6 rue de Kerivoas Audierne Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24 18:30:00

fin : 2026-02-24 20:00:00

Date(s) :

2026-02-24

La Sportive Outdoor & Ty Rando vous invite pour une conférence/rencontre/échange autour du sport de nature au féminin.

Au programme

Découverte de La Sportive Outdoor, un média outdoor consacré aux femmes et rencontre avec sa créatrice

Témoignage de sportives locales et engagées

Table ronde autour du sport au féminin vos expériences, vos ressentis, vos freins, vos peurs, mais aussi vos réussites, vos atouts, vos forces… Un temps d’échange libre pour mieux se comprendre et vivre son sport pleinement en tant que femme.

10 places, ouverts à tous

Gratuit sur réservation .

Ty Rando 6 rue de Kerivoas Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 6 83 00 76 62

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

