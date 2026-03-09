Conférence Rencontre musicale avec Bernart Hermann Médiathèque Boris Vian Montluçon
Médiathèque Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier
Début : 2026-05-30 16:00:00
fin : 2026-05-30
2026-05-30
Jean-Pierre Michy mettra en lumière le travail du célèbre compositeur de musiques de films du cinéaste Alfred Hitchcock, mais aussi ses œuvres plus méconnues.
Public adulte, réservation conseillée.
Médiathèque Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45
English :
Jean-Pierre Michy will highlight the work of the famous composer of Alfred Hitchcock’s film scores, as well as his lesser-known works.
Adults, booking recommended.
