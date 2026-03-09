Conférence Rencontre musicale avec Bernart Hermann Médiathèque Boris Vian Montluçon

Conférence Rencontre musicale avec Bernart Hermann

Médiathèque Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 16:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Jean-Pierre Michy mettra en lumière le travail du célèbre compositeur de musiques de films du cinéaste Alfred Hitchcock, mais aussi ses œuvres plus méconnues.

Public adulte, réservation conseillée.

.

Médiathèque Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Jean-Pierre Michy will highlight the work of the famous composer of Alfred Hitchcock’s film scores, as well as his lesser-known works.

Adults, booking recommended.

L’événement Conférence Rencontre musicale avec Bernart Hermann Montluçon a été mis à jour le 2026-03-09 par Montluçon Tourisme