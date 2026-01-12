Conférence/Rencontre Personnalités du Limousin, de Saint-Éloi à Poulidor Médiathèque Bessines-sur-Gartempe
Conférence/Rencontre Personnalités du Limousin, de Saint-Éloi à Poulidor Médiathèque Bessines-sur-Gartempe vendredi 23 janvier 2026.
Médiathèque 7 rue d’Ingolsheim Bessines-sur-Gartempe Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Certes, “limousinologue” est un mot qui n’existe pas, néanmoins Clément Mathieu vient nous narrer une foule d’anecdotes sur d’anciennes et modernes personnalités limousines, voire bessinaudes ! Un pot en présence de l’auteur s’ensuivra pour en discuter plus amplement ! .
Médiathèque 7 rue d’Ingolsheim Bessines-sur-Gartempe 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 76 81 19 mediatheque-aufildesmots@outlook.fr
