Conference rencontre Propane, de la maison en bardeaux verts La Rochelle
Conference rencontre Propane, de la maison en bardeaux verts La Rochelle mercredi 3 décembre 2025.
Conference rencontre Propane, de la maison en bardeaux verts
Maison des écritures 46 avenue de Fort Louis La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-03 18:30:00
fin : 2025-12-03
Date(s) :
2025-12-03
Lecture et échange avec Laurie Léveillé.
.
Maison des écritures 46 avenue de Fort Louis La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 50 19 maison.des.ecritures@ville-larochelle.fr
English : Conference Propane, de la maison en bardeaux verts
Reading and discussion with Laurie Léveillé.
German : Konferenz Propane, de la maison en bardeaux verts
Lesung und Austausch mit Laurie Léveillé.
Italiano :
Lettura e discussione con Laurie Léveillé.
Espanol : Conferencia Propane, de la maison en bardeaux verts
Lectura y debate con Laurie Léveillé.
L’événement Conference rencontre Propane, de la maison en bardeaux verts La Rochelle a été mis à jour le 2025-10-25 par Nous La Rochelle