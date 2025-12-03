Conference rencontre Propane, de la maison en bardeaux verts La Rochelle

Conference rencontre Propane, de la maison en bardeaux verts

Maison des écritures 46 avenue de Fort Louis La Rochelle Charente-Maritime

Début : 2025-12-03 18:30:00

fin : 2025-12-03

2025-12-03

Lecture et échange avec Laurie Léveillé.

Maison des écritures 46 avenue de Fort Louis La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 50 19 maison.des.ecritures@ville-larochelle.fr

English : Conference Propane, de la maison en bardeaux verts

Reading and discussion with Laurie Léveillé.

German : Konferenz Propane, de la maison en bardeaux verts

Lesung und Austausch mit Laurie Léveillé.

Italiano :

Lettura e discussione con Laurie Léveillé.

Espanol : Conferencia Propane, de la maison en bardeaux verts

Lectura y debate con Laurie Léveillé.

