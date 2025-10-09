Conférence rencontre Sortie de Résidence Un amour immense pour les personnages avec Neda Uzunkoleva La Rochelle

Conférence rencontre Sortie de Résidence Un amour immense pour les personnages avec Neda Uzunkoleva La Rochelle jeudi 9 octobre 2025.

Conférence rencontre Sortie de Résidence Un amour immense pour les personnages avec Neda Uzunkoleva

Maison des écritures 46 avenue de Fort Louis La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-09 18:30:00

fin : 2025-10-09

Date(s) :

2025-10-09

Neda Uzunkoleva, autrice d’un premier roman salué par les plus grands prix littéraires de Bulgarie, présentera son projet actuel. Elle partagera ses réflexions sur son prochain roman, qui explore l’adolescence dans la Bulgarie post-soviétique.

Maison des écritures 46 avenue de Fort Louis La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 50 19 maison.des.ecritures@ville-larochelle.fr

English : Conference Sortie de Résidence Un amour immense pour les personnages avec Neda Uzunkoleva

Neda Uzunkoleva, author of a debut novel that has won Bulgaria?s top literary prizes, will present her current project. She will share her thoughts on her next novel, which explores adolescence in post-Soviet Bulgaria.

German : Konferenz Sortie de Résidence Un amour immense pour les personnages avec Neda Uzunkoleva

Neda Uzunkoleva, Autorin eines ersten Romans, der mit den wichtigsten Literaturpreisen Bulgariens ausgezeichnet wurde, wird ihr aktuelles Projekt vorstellen. Sie wird ihre Gedanken zu ihrem nächsten Roman mitteilen, der die Adoleszenz im postsowjetischen Bulgarien erforscht.

Italiano :

Neda Uzunkoleva, autrice di un romanzo d’esordio che ha vinto i più importanti premi letterari bulgari, presenterà il suo progetto attuale. Condividerà i suoi pensieri sul suo prossimo romanzo, che esplora l’adolescenza nella Bulgaria post-sovietica.

Espanol : Conferencia Sortie de Résidence Un amour immense pour les personnages avec Neda Uzunkoleva

Neda Uzunkoleva, autora de una primera novela ganadora de los principales premios literarios búlgaros, presentará su proyecto actual. Compartirá sus ideas sobre su próxima novela, que explora la adolescencia en la Bulgaria postsoviética.

