Conférence rencontre « Un livre, un auteur : le temps vu autrement avec Gérard Berry » Médiathèque Colette de Valbonne Sophia Antipolis Valbonne

Conférence rencontre « Un livre, un auteur : le temps vu autrement avec Gérard Berry » Médiathèque Colette de Valbonne Sophia Antipolis Valbonne vendredi 3 octobre 2025.

Conférence rencontre « Un livre, un auteur : le temps vu autrement avec Gérard Berry » Vendredi 3 octobre, 08h30 Médiathèque Colette de Valbonne Sophia Antipolis Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T08:30:00 – 2025-10-03T11:30:00

Fin : 2025-10-03T08:30:00 – 2025-10-03T11:30:00

Gérard Berry est chercheur en informatique, membre de l’Académie des sciences et de l’Académie des technologies. Il travaille sur les langages de programmation, leur sémantique mathématique, la compilation de ces langages sur cibles matérielles ou logicielles et la vérification formelle des programmes et des circuits électroniques.

Polytechnicien, il est entré au Corps des Mines en 1970, poussé à la recherche par Pierre Laffite. Il a travaillé à l’École des Mines (Centre de mathématiques appliquées), avant de rejoindre le site de Sophia Antipolis pour codiriger un projet commun avec l’Inria. Il est devenu directeur scientifique de la société Esterel Technologies. Il a enfin été professeur au Collège de France et a reçu la médaille d’or du CNRS en 2014.

Il est l’auteur de plusieurs livres dont L’hyperpuissance de l’informatique en 2017, il vient de publier récemment chez Odile Jacob Le temps vu autrement.

À l’inverse des nombreux livres de physiciens qui essaient de découvrir ce qu’est vraiment la nature du temps, ce livre parle du temps de tous les jours, mais selon différents angles entremêlés : linguistique, historique, scientifique ou pataphysique. Il met en valeur le côté pataphysique de la langue française associée au temps, faite d’expressions toutes imagées et joyeusement imprécises, qu’il propose de définir et de classer rigoureusement, afin de repeupler notre pavillon des poids et mesures qui a perdu le mètre et le kilogramme étalons, remplacés par la seconde. Puis il raconte la longue histoire de la mesure du temps, longtemps considérée comme le plus grand problème scientifique.

Ce livre étudie ensuite la distribution de l’heure aux gens, un problème moins connu hérissé de situations cocasses un peu partout. À l’heure actuelle, nos civilisations dépendent du GPS, système distribuant une heure très précise, mais restant très facile à brouiller ou à leurrer.

Accueil des participants, café & viennoiseries dès 8h30

Rencontre suivie d’une séance de dédicaces du dernier livre de l’auteur Le temps vu autrement paru chez Odile Jacob.

Médiathèque Colette de Valbonne Sophia Antipolis 1855 route des Dolines 06560 Valbonne Sophia Antipolis Valbonne 06560 Sophia Antipolis Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 19 76 00 https://www.ma-mediatheque.net/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 92 19 76 00 »}, {« type »: « email », « value »: « lesamisdelafsa@gmail.com »}] Médiathèque intercommunale créée en 2007 sur le territoire de la technopole européenne de Sophia Antipolis. Elle fait partie d’un réseau de lecture publique composée de 4 médiathèques, 3 points lectures et 1médiathèque itinérante La médiathèque est dotée d’un Lab animé par une association partenaire et d’un restaurant snack.

Accès PMR, parking gratuit, arrêt de bus à proximité immédiate (arrêt : Garbejaïre)

**Gérard Berry** est chercheur en informatique, membre de l’Académie des sciences et de l’Académie des technologies. Il travaille sur les langages de programmation, leur sémantique mathématique, la …

service communication CASA