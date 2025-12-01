Conférence rencontre Zone d’ombre en matière grise La Rochelle

Conférence rencontre Zone d’ombre en matière grise

Maison des écritures 46 avenue de Fort Louis La Rochelle Charente-Maritime

Début : 2025-12-19 18:00:00

fin : 2025-12-19

2025-12-19

Au croisement de l’art et de la recherche scientifique, Maëva Ferreira Da Costa interroge la manière dont la vérité circule, se transforme ou se verrouille dans nos sociétés.

Maison des écritures 46 avenue de Fort Louis La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 50 19 maison.des.ecritures@ville-larochelle.fr

English : Conference Zone d’ombre en matière grise

At the crossroads of art and scientific research, Maëva Ferreira Da Costa questions the way in which truth circulates, transforms or is locked up in our societies.

German : Konferenz Zone d’ombre en matière grise

An der Schnittstelle zwischen Kunst und wissenschaftlicher Forschung hinterfragt Maëva Ferreira Da Costa, wie die Wahrheit in unseren Gesellschaften zirkuliert, sich verwandelt oder verriegelt.

Italiano :

All’incrocio tra arte e ricerca scientifica, Maëva Ferreira Da Costa esamina il modo in cui la verità circola, si trasforma o viene rinchiusa nelle nostre società.

Espanol : Conferencia Zone d’ombre en matière grise

En la encrucijada del arte y la investigación científica, Maëva Ferreira Da Costa examina el modo en que la verdad circula, se transforma o se encierra en nuestras sociedades.

