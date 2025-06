Conférence Rendez-vous des amis du Musée Musée Villa Montebello Trouville-sur-Mer 5 juillet 2025 17:00

Calvados

Conférence Rendez-vous des amis du Musée Musée Villa Montebello 64 Rue du Général Leclerc Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05 17:00:00

fin : 2025-07-05

Date(s) :

2025-07-05

Dans le cadre des Rendez-vous des amis du Musée, rendez-vous le 5 juillet pour une nouvelle conférence de Luc Watin-Augouard « Deux projets extravagants sur la Côte fleurie, dans le ciel et sur l’eau ». Un rendez-vous passionnant entre histoire, utopie et patrimoine !

Gratuit, sur réservation 02 31 88 16 26

Dans le cadre des Rendez-vous des amis du Musée, rendez-vous le 5 juillet pour une nouvelle conférence de Luc Watin-Augouard « Deux projets extravagants sur la Côte fleurie, dans le ciel et sur l’eau ». Un rendez-vous passionnant entre histoire, utopie et patrimoine !

Gratuit, sur réservation 02 31 88 16 26 .

Musée Villa Montebello 64 Rue du Général Leclerc

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 88 16 26

English : Conférence Rendez-vous des amis du Musée

As part of the Rendez-vous des amis du Musée series, join us on July 5 for another lecture by Luc Watin-Augouard: « Deux projets extravagants sur la Côte fleurie, dans le ciel et sur l’eau » (« Two extravagant projects on the Côte fleurie, in the sky and on the water »). A fascinating encounter between history, utopia and heritage!

Free, by reservation: 02 31 88 16 26

German : Conférence Rendez-vous des amis du Musée

Im Rahmen der Rendezvous der Freunde des Museums treffen Sie sich am 5. Juli zu einem neuen Vortrag von Luc Watin-Augouard: « Zwei extravagante Projekte an der Côte fleurie, im Himmel und auf dem Wasser ». Ein spannender Termin zwischen Geschichte, Utopie und Kulturerbe!

Kostenlos, mit Reservierung: 02 31 88 16 26

Italiano :

Nell’ambito della serie Rendez-vous des amis du Musée, Luc Watin-Augouard terrà un’altra conferenza il 5 luglio: « Due progetti stravaganti sulla Côte fleurie, in cielo e in acqua ». Un incontro affascinante tra storia, utopia e patrimonio!

Gratuito, prenotazione obbligatoria: 02 31 88 16 26

Espanol :

En el marco del ciclo Rendez-vous des amis du Musée, Luc Watin-Augouard ofrecerá otra conferencia el 5 de julio: « Dos proyectos extravagantes en la Côte fleurie, en el cielo y en el agua ». Un encuentro fascinante entre historia, utopía y patrimonio

Gratuito, previa reserva: 02 31 88 16 26

L’événement Conférence Rendez-vous des amis du Musée Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2025-06-16 par OT Trouville