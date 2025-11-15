Conférence Rendez-vous des amis du Musée Musée Villa Montebello Trouville-sur-Mer

Musée Villa Montebello 64 Rue du Général Leclerc Trouville-sur-Mer Calvados

15 novembre 2025 17:00:00

fin : 2025-11-15

2025-11-15

Dans le cadre des Rendez-vous des Amis, assistez à une conférence animée par Marie-Christine Huau.

Marie-Christine Huau propose une conférence sur le patrimoine du littoral au prisme du temps, explorant l’évolution et la richesse des côtes normandes à travers les siècles.

Une rencontre ouverte à tous, gratuite et enrichissante pour les passionnés d’histoire et de patrimoine.

Gratuit, sur réservation 02 31 88 16 26 .

Musée Villa Montebello 64 Rue du Général Leclerc Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 88 16 26

English : Conférence Rendez-vous des amis du Musée

As part of the Rendez-vous des Amis program, attend a talk by Marie-Christine Huau.

Marie-Christine Huau presents a lecture on coastal heritage through the prism of time, exploring the evolution and richness of Normandy?s coasts over the centuries.

German : Conférence Rendez-vous des amis du Musée

Besuchen Sie im Rahmen der Rendez-vous des Amis einen Vortrag, der von Marie-Christine Huau geleitet wird.

Marie-Christine Huau hält einen Vortrag über das Küstenerbe im Spiegel der Zeit und erkundet die Entwicklung und den Reichtum der normannischen Küsten im Laufe der Jahrhunderte.

Italiano :

Nell’ambito della serie Rendez-vous des Amis, assistete a una conferenza di Marie-Christine Huau.

Marie-Christine Huau parlerà del patrimonio costiero attraverso il prisma del tempo, esplorando l’evoluzione e la ricchezza delle coste normanne nel corso dei secoli.

Espanol :

En el marco del ciclo Rendez-vous des Amis, asista a una conferencia de Marie-Christine Huau.

Marie-Christine Huau ofrece una charla sobre el patrimonio costero a través del prisma del tiempo, explorando la evolución y la riqueza de las costas de Normandía a lo largo de los siglos.

