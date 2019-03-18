Conférence Rendez-vous espace « Météorologie de l’espace : du scientifique à l’opérationnel ? », Cité de l’espace, Toulouse

Conférence Rendez-vous espace « Météorologie de l’espace : du scientifique à l’opérationnel ? » Jeudi 5 mars, 19h00 Cité de l’espace Haute-Garonne

Début : 2026-03-05T19:00:00+01:00 – 2026-03-05T21:00:00+01:00

Fin : 2026-03-05T19:00:00+01:00 – 2026-03-05T21:00:00+01:00

LA CONFÉRENCE

À près de 150 millions de kilomètres de nous, le Soleil est bien plus qu’une source de lumière et de chaleur. Ses colères peuvent perturber nos communications, endommager des satellites et même provoquer des pannes électriques à grande échelle.

Le conférencier nous propose un voyage captivant à la découverte de la météorologie de l’espace — une science encore discrète, mais essentielle pour comprendre les risques auxquels nos sociétés hyperconnectées sont exposées.

Nous commencerons par explorer notre étoile, véritable centrale énergétique en perpétuelle activité. Puis, nous plongerons au cœur des relations complexes entre la Terre et son étoile. Enfin, nous analyserons les conséquences concrètes de ces phénomènes : satellites hors service, GPS défaillants, coupures télécoms, réseaux électriques fragilisés… sans oublier les effets sur la faune migratrice et sur l’aviation.

L’INTERVENANT

Lionel Birée est ingénieur de recherche en aérospatial et chercheur associé à l’Observatoire de Paris. Spécialiste reconnu en surveillance de l’espace et en météorologie de l’espace, il met son expertise au service de la compréhension et de la maîtrise de l’environnement spatial. Il est le fondateur d’ELIOS-SPACE, une société de conseil, d’expertise et de formation spécialisée dans les enjeux liés à l’espace et à ses impacts technologiques.

INFORMATIONS PRATIQUES

Mercredi 18 mars à 19h

Gratuit – sur inscription sur https://www.cite-espace.com/a-la-une/conference-rendez-vous-espace-meteorologie-de-lespace-du-scientifique-a-loperationnel/

Cité de l’espace Avenue Jean Gonord 31500 Toulouse Toulouse 31500 Bonhoure / Guilheméry / Château de l’Hers / Limayrac / Côte Pavée Haute-Garonne Occitanie 05 67 22 23 24 https://www.cite-espace.com/ [{« link »: « https://www.cite-espace.com/a-la-une/conference-rendez-vous-espace-meteorologie-de-lespace-du-scientifique-a-loperationnel/ »}]

