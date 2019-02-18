Conférence Rendez-vous espace – Quelle place pour l’Europe dans la course du spatial ?, Cité de l’espace, Toulouse

Conférence Rendez-vous espace – Quelle place pour l’Europe dans la course du spatial ? Mercredi 18 février, 19h00 Cité de l’espace Haute-Garonne

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-18T19:00:00+01:00 – 2026-02-18T21:00:00+01:00

Fin : 2026-02-18T19:00:00+01:00 – 2026-02-18T21:00:00+01:00

Dans un contexte international marqué par des reconfigurations radicales (politique américaine, rivalité Chine/Etats-Unis, guerre en Ukraine, montée des émergents), le spatial ne fait pas exception. La politique spatiale internationale est le reflet des dynamiques terrestres. Face à ces défis l’Europe cherche à s’affirmer, quelques mois après une ministérielle de l’ESA réussie et avant de préparer le prochain cadre financier pluriannuel de l’UE. Enfin, la France, qui a récemment adopté une stratégie spatiale nationale, reste un acteur central dans le jeu. La conférence se propose d’analyser les interactions entre l’échelon international, européen et national de la politique spatiale, en se concentrant notamment sur les positionnements de l’Europe et de la France.

L’INTERVENANT :

Christophe Venet débute sa carrière en tant que chercheur au sein de think-tanks, à l’ESPI (European Space Policy Institute) en 2009, puis au sein du programme Espace de l’Ifri (Institut français des relations internationales) en 2010. Il travaillera également au ministère des Affaires Étrangères avant d’arriver au CNES en 2015. Il est aujourd’hui Directeur de l’Europe et de l’international au CNES depuis 2021.

INFORMATIONS PRATIQUES :

Mercredi 18 février à 19h

Gratuit – sur inscription

Plus d’informations sur le site internet de la Cité de l’espace

Cité de l'espace Avenue Jean Gonord 31500 Toulouse Toulouse 31500 Bonhoure / Guilheméry / Château de l'Hers / Limayrac / Côte Pavée Haute-Garonne Occitanie 05 67 22 23 24 https://www.cite-espace.com/

