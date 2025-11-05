CONFÉRENCE RENDEZ-VOUS PATRIMOINE Merville
CONFÉRENCE RENDEZ-VOUS PATRIMOINE Merville lundi 2 février 2026.
CONFÉRENCE RENDEZ-VOUS PATRIMOINE
SALLE JOSEPH BON Merville Haute-Garonne
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-02
fin : 2026-02-02
Date(s) :
2026-02-02
Chaque mois, l’Association AMCAPLA propose un rendez-vous patrimoine , animé par des experts pour comprendre, anticiper et transmettre.
Ces soirées pour mieux maîtriser sa fiscalité et préparer l’avenir sont ouvertes à tous.
Au programme du prochain rendez-vous plonger au cœur des régimes de retraite, pour mieux en comprendre les mécanismes et anticiper les manques. 0 .
SALLE JOSEPH BON Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 41 00 relais.associatif@merville31.fr
English :
Every month, the AMCAPLA association offers a rendez-vous patrimoine , hosted by experts to help you understand, anticipate and pass on your heritage.
German :
Jeden Monat bietet der Verein AMCAPLA ein Rendez-vous patrimoine an, das von Experten geleitet wird, um zu verstehen, vorauszudenken und weiterzugeben.
Italiano :
Ogni mese, l’associazione AMCAPLA propone un rendez-vous patrimoine , ospitato da esperti per aiutarvi a comprendere, anticipare e trasmettere il vostro patrimonio.
Espanol :
Todos los meses, la asociación AMCAPLA le propone un rendez-vous patrimoine , organizado por expertos para ayudarle a comprender, prever y transmitir su patrimonio.
L’événement CONFÉRENCE RENDEZ-VOUS PATRIMOINE Merville a été mis à jour le 2025-11-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE