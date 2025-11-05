CONFÉRENCE RENDEZ-VOUS PATRIMOINE

SALLE JOSEPH BON Merville Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-02

fin : 2026-02-02

Date(s) :

2026-02-02

Chaque mois, l’Association AMCAPLA propose un rendez-vous patrimoine , animé par des experts pour comprendre, anticiper et transmettre.

Ces soirées pour mieux maîtriser sa fiscalité et préparer l’avenir sont ouvertes à tous.

Au programme du prochain rendez-vous plonger au cœur des régimes de retraite, pour mieux en comprendre les mécanismes et anticiper les manques. 0 .

SALLE JOSEPH BON Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 41 00 relais.associatif@merville31.fr

English :

Every month, the AMCAPLA association offers a rendez-vous patrimoine , hosted by experts to help you understand, anticipate and pass on your heritage.

German :

Jeden Monat bietet der Verein AMCAPLA ein Rendez-vous patrimoine an, das von Experten geleitet wird, um zu verstehen, vorauszudenken und weiterzugeben.

Italiano :

Ogni mese, l’associazione AMCAPLA propone un rendez-vous patrimoine , ospitato da esperti per aiutarvi a comprendere, anticipare e trasmettere il vostro patrimonio.

Espanol :

Todos los meses, la asociación AMCAPLA le propone un rendez-vous patrimoine , organizado por expertos para ayudarle a comprender, prever y transmitir su patrimonio.

L’événement CONFÉRENCE RENDEZ-VOUS PATRIMOINE Merville a été mis à jour le 2025-11-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE