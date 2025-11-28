Conférence René Courtin par Jacques Mouriquand Place de l’Évêché Die
Conférence René Courtin par Jacques Mouriquand
Place de l’Évêché Espace Social et Culturel Du Diois Die Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2025-11-28 15:00:00
fin : 2025-11-28
2025-11-28
Drômois injustement oublié , René Courtin, fut un personnage important de l’histoire de la Résistance.
Place de l’Évêché Espace Social et Culturel Du Diois Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes amisdesartsetdumusee@gmail.com
English :
An unjustly forgotten native of the Drôme, René Courtin was an important figure in the history of the Resistance.
German :
Der zu Unrecht vergessene René Courtin aus der Drôme war eine wichtige Persönlichkeit in der Geschichte der Résistance.
Italiano :
Nativo della Drôme, ingiustamente dimenticato, René Courtin è stato una figura importante nella storia della Resistenza.
Espanol :
René Courtin, nativo de la Drôme e injustamente olvidado, fue una figura importante en la historia de la Resistencia.
