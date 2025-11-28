Conférence René Courtin par Jacques Mouriquand Place de l’Évêché Die

Conférence René Courtin par Jacques Mouriquand

Place de l’Évêché Espace Social et Culturel Du Diois Die Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-11-28 15:00:00

Drômois injustement oublié , René Courtin, fut un personnage important de l’histoire de la Résistance.

English :

An unjustly forgotten native of the Drôme, René Courtin was an important figure in the history of the Resistance.

German :

Der zu Unrecht vergessene René Courtin aus der Drôme war eine wichtige Persönlichkeit in der Geschichte der Résistance.

Italiano :

Nativo della Drôme, ingiustamente dimenticato, René Courtin è stato una figura importante nella storia della Resistenza.

Espanol :

René Courtin, nativo de la Drôme e injustamente olvidado, fue una figura importante en la historia de la Resistencia.

