Conférence René Courtin un drômois héroique discret,au caractére de chien!

Salle Picodon Le Poët-Laval Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 17:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Par Jacques Mouriquand, documentariste et producteur de télévision

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Salle Picodon Le Poët-Laval 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 46 33 mdpd@wanadoo.fr

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English :

By Jacques Mouriquand, documentary filmmaker and television producer

L’événement Conférence René Courtin un drômois héroique discret,au caractére de chien! Le Poët-Laval a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux