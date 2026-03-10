Conférence René Courtin un drômois héroique discret,au caractére de chien! Le Poët-Laval
Conférence René Courtin un drômois héroique discret,au caractére de chien! Le Poët-Laval samedi 11 avril 2026.
Conférence René Courtin un drômois héroique discret,au caractére de chien!
Salle Picodon Le Poët-Laval Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 17:00:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Par Jacques Mouriquand, documentariste et producteur de télévision
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Salle Picodon Le Poët-Laval 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 46 33 mdpd@wanadoo.fr
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English :
By Jacques Mouriquand, documentary filmmaker and television producer
L’événement Conférence René Courtin un drômois héroique discret,au caractére de chien! Le Poët-Laval a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux