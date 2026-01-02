Conférence -Renoir peintre et dessinateur Espace Franquin Angoulême
Conférence -Renoir peintre et dessinateur Espace Franquin Angoulême mardi 24 février 2026.
Conférence -Renoir peintre et dessinateur
Espace Franquin 1 boulevard Berthelot Angoulême Charente
Tarif : 5.4 – 5.4 – 5.4 EUR
Début : 2026-02-24 18:15:00
fin : 2026-02-24 19:45:00
2026-02-24
Une fois par mois, venez suivre les conférences thématiques du Musée d’Angoulême pour (re-)découvrir les artistes et l’actualité du moment en histoire de l’art. Conférence animée par Emmanuelle Goumarre
Espace Franquin 1 boulevard Berthelot Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 79 88 mediation__musee@mairie-angouleme.fr
English :
Once a month, come along to the Musée d’Angoulême?s thematic lectures to (re-)discover artists and current art-historical issues. Lecture by Emmanuelle Goumarre
