Conférence Renouveler le regard : traces et présences du cinéma à Nantes Archives Départementales de Loire-Atlantique Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-19 18:00 –

Gratuit : oui gratuit sans inscription préalable, dans la limite des places disponibles Adulte, Senior, Etudiant

Le 13 juin 1896, le Cinématographe des frères Lumière est projeté pour la première fois à Nantes, au n°6 de la rue Jean-Jacques Rousseau. Très vite, l’image animée s’implante au sein de deux mondes distincts : celui des cafés, restaurants et autres salons privés, et celui, plus populaire, des fêtes foraines, où le cinéma devient un spectacle de foire parmi d’autres. À partir de 1908, le cinéma se sédentarise : des salles dédiées ouvrent leurs portes et marquent durablement le paysage urbain. Elles se multiplient au fil des décennies, accompagnées des transformations sociales et des innovations techniques. Nantes finira par se réinventer sous l’œil de réalisateurs.ices qui ont posé leur caméra au cœur de lieux emblématiques, tou.te.s traitant la ville comme un personnage à part entière.Conférence animée par M. Victor Dupont, Guide-Conférencier en histoire de l’art. Mémoire de recherche : Jacques Demy et sa peinture.

Archives Départementales de Loire-Atlantique Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 72 93 20 https://archives.loire-atlantique.fr/ archives@loire-atlantique.fr



