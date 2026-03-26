Conférence Rénovation énergétique des copropriétés d’immeubles de logements collectifs, Salle du Conseil – Mairie, Bougival

Conférence Rénovation énergétique des copropriétés d’immeubles de logements collectifs Jeudi 26 mars, 18h30 Salle du Conseil – Mairie Yvelines

Entrée libre, inscription recommandée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-26T18:30:00+01:00 – 2026-03-26T20:30:00+01:00

Fin : 2026-03-26T18:30:00+01:00 – 2026-03-26T20:30:00+01:00

Cette conférence Rénovation énergétique des parties communes des copropriétés d’immeubles de logements collectifs, destinée aux habitants, membres d’un conseil syndical et des Syndics des copropriétés d’immeubles de logements collectifs, sera assurée par un conseiller France Rénov’ de l’ALEC 78.

Au programme :

– Pourquoi et comment engager une rénovation énergétique en copropriété ?

– Les étapes et les acteurs du projet

– La réglementation et les aides financières ?

Jeudi 26 mars de 18h30 à 20h30 à Bougival

Salle du conseil – Mairie – 126 Rue du Maréchal Joffre

Salle du Conseil – Mairie 126 Rue du Maréchal Joffre Bougival Bougival 78380 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://forms.office.com/e/3vBDkkHnSf »}]

Rénovation énergétique des copropriétés d’immeubles de logements collectifs : rénover les parties communes pour plus de confort et d’économie rénovation travaux

ALEC 78