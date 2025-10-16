Conférence Réparer le lien chez les jeunes Semaine d’information sur la santé mentale salle Maurice Pic Valence

Conférence Réparer le lien chez les jeunes Semaine d’information sur la santé mentale

salle Maurice Pic 26, avenue du Président Édouard Herriot Valence Drôme

Début : 2025-10-16 14:00:00

fin : 2025-10-16 14:00:00

2025-10-16

Le Centre Médico Psycho Pédagogique (CMPP) Mésangère des PEPSRA organise un après-midi autour de la thématique de la souffrance psychique des jeunes.

Sur inscription via le QR code du programme.

English :

The Centre Médico Psycho Pédagogique (CMPP) Mésangère des PEPSRA is organizing an afternoon on the theme of psychological suffering among young people.

Please register using the QR code on the program.

German :

Das Centre Médico Psycho Pédagogique (CMPP) Mésangère des PEPSRA organisiert einen Nachmittag rund um die Thematik des psychischen Leidens von Jugendlichen.

Mit Anmeldung über den QR-Code im Programm.

Italiano :

Il Centre Médico Psycho Pédagogique (CMPP) Mésangère des PEPSRA organizza un pomeriggio sul tema della sofferenza psicologica dei giovani.

Per iscriversi, cliccare sul codice QR nel programma.

Espanol :

El Centro Médico Psicopedagógico (CMPP) Mésangère des PEPSRA organiza una tarde sobre el tema del sufrimiento psicológico de los jóvenes.

Para inscribirse, haga clic en el código QR del programa.

