Conférence : Reportages photographiques dans le 10e. Les collections de la Commission du Vieux Paris Mairie du 10e arrondissement PARIS

Conférence : Reportages photographiques dans le 10e. Les collections de la Commission du Vieux Paris Mairie du 10e arrondissement PARIS lundi 13 octobre 2025.

Les collections

photographiques de la Commission du Vieux Paris représentent un legs fabuleux,

qui permet de documenter un Paris en partie disparu. La constitution du Casier

artistique et archéologique, qui débute en 1916 et se referme à la fin des

années 1930, a généré plus de 6 000 photographies, auxquelles sont venus

s’ajouter, à partir des années 1960 et jusqu’à nos jours, les reportages avant

démolition que des photographes municipaux ont réalisés et réalisent aujourd’hui

encore.

Dans le cadre de la biennale des Rencontres photographiques du 10e,

Pauline Rossi, docteure en histoire de l’Art et responsable des archives de la

Commission du Vieux Paris, présentera la richesse de ces collections à

l’échelle du 10e arrondissement.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

Cet événement est organisé par la Mairie du 10e avec le concours de l’association Histoire et Vies du 10e.

Cette conférence est organisée dans le cadre de DIXIT, le cycle de rencontres du 10e autour de l’art et de l’histoire.

Le lundi 13 octobre 2025

de 18h45 à 20h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-13T21:45:00+02:00

fin : 2025-10-13T23:30:00+02:00

Date(s) : 2025-10-13T18:45:00+02:00_2025-10-13T20:30:00+02:00

Mairie du 10e arrondissement 72 Rue du Faubourg Saint-Martin 75010 PARIS

+33153721000 mairie10@paris.fr https://www.facebook.com/mairie10paris/ https://www.facebook.com/mairie10paris/ https://x.com/mairie10paris