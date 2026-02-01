Conférence Représentations de la Loire en 1699 et les anciennes cartes postales de Montsoreau

Montsoreau Maine-et-Loire

27 février 2026 17:00

27 février 2026

Art et Découverte a le plaisir de vous convier à sa conférence animée par Jérôme Unger.

A la toute fin du XVII siècle, François Roger de Gaignière, historiographe et collectionneur, demande à Louis Boudan de compléter sa collection de dessins des villes de France. Cette collection fut offerte à louis XIV et conservée jusqu’à nos jours. Je vous propose de voir l’image des villes de Loire à travers ces dessins réalisés pour la plupart en 1699.

La deuxième partie de l’exposé sera consacrée, de façon interactive, a présenter la collection de carte postales de Montsoreau de Danièle et Jean Marie Mestanier. Chacun sera amené à faire ses commentaires pour redécouvrir notre village à travers ces anciennes photos.

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 27 février 2026 à partir de 17h. .

English :

Art et Découverte is pleased to invite you to its conference hosted by Jérôme Unger.

