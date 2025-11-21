Conférence Représenter les Celtes entre données archéologiques et imaginaire collectif Porte de France Marsal

Conférence Représenter les Celtes entre données archéologiques et imaginaire collectif

Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal Moselle

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-21 17:00:00

2025-11-21

Conférence présentée par Jérémy Gracio de l’INRAP

Les fouilles archéologiques révèlent un autre visage des Celtes, bien loin des clichés. Soignés, inventifs et grands agriculteurs, ils nous ont légué des innovations encore présentes dans notre quotidien.Tout public

Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 35 01 50 mdsm@moselle.fr

English :

Conference presented by Jérémy Gracio of INRAP

Archaeological digs are revealing a different face of the Celts, far from the clichés. Careful, inventive and great farmers, they bequeathed us innovations that are still present in our daily lives.

German :

Vortrag präsentiert von Jérémy Gracio vom INRAP

Archäologische Ausgrabungen zeigen ein anderes Gesicht der Kelten, das weit von den Klischees entfernt ist. Sie waren gepflegt, erfinderisch und große Landwirte und haben uns Innovationen hinterlassen, die noch heute in unserem Alltag präsent sind.

Italiano :

Conferenza presentata da Jérémy Gracio dell’INRAP

Gli scavi archeologici stanno rivelando un volto diverso dei Celti, lontano dai luoghi comuni. Attenti, inventivi e grandi agricoltori, ci hanno lasciato un’eredità di innovazioni che sono ancora presenti nella nostra vita quotidiana.

Espanol :

Conferencia presentada por Jérémy Gracio, del INRAP

Las excavaciones arqueológicas están revelando una cara diferente de los celtas, alejada de los tópicos. Cuidadosos, ingeniosos y grandes agricultores, nos dejaron un legado de innovaciones que siguen presentes en nuestra vida cotidiana.

