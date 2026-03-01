Conférence Représenter Marie entre foi, légende et tradition. Résidence Médicis Beaune

Conférence Représenter Marie entre foi, légende et tradition.

Représenter Marie entre foi, légende et tradition.

Les évangiles apocryphes et la Légende Dorée de Jacques de Voragine ont influencé les images mariale dès la période médiévale, en apportant une vision riche et détaillée des épisodes de la vie de la Vierge.

Au cours de cette conférence nous présenterons les sources littéraires de l’iconographie mariale, entre les textes canoniques les évangiles apocryphes et la célèbre Légende Dorée.

Avec Bénédicte Gaulard

Maître de conférences en histoire de l’art moderne

Université Bourgogne Europe

IUT Dijon-Auxerre-Nevers, département Information-Communication

Chercheur au LIR3S, UMR 7366 CNRS-UBE .

