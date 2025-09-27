Conférence Réseaux sociaux et alimentation, un difficile équilibre à trouver Café Pop Jost Le Havre

Conférence Réseaux sociaux et alimentation, un difficile équilibre à trouver Café Pop Jost Le Havre samedi 27 septembre 2025.

Conférence Réseaux sociaux et alimentation, un difficile équilibre à trouver

Café Pop Jost 3 Parvis Simone Veil Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 12:30:00

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Recettes « healthy », cuisine glamour, influenceurs « food »… avec ces nouvelles tendances, les réseaux sociaux opèrent des bouleversements dans nos rapports à l’équilibre alimentaire.

Fruit d’une collaboration entre l’Université Le Havre Normandie et les cuisines du Café Pop, nous vous invitons à venir déguster un menu conçu à quatre mains, entre un cuisinier et une scientifique experte des comportements de consommation alimentaire. Un menu destiné à bousculer nos habitudes alimentaires et nos papilles, pour repenser l’équilibre dans nos pratiques alimentaires face aux a priori que nous transmettent les réseaux sociaux. Une séquence 100% gustative et conviviale !

Intervenants Pascale Ezan (Université Le Havre Normandie), l’équipe du Café Pop

En partenariat avec le Café Pop

Réalisé dans le cadre de l‘événement scientifique « Sur les épaules des géants ».

Tout public Durée 1h30

Sur réservation .

Café Pop Jost 3 Parvis Simone Veil Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

English : Conférence Réseaux sociaux et alimentation, un difficile équilibre à trouver

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Conférence Réseaux sociaux et alimentation, un difficile équilibre à trouver Le Havre a été mis à jour le 2025-08-22 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie