Conférence Résistance et déportation à Mamers (1940-1944) Salle des Anciens Saint-Cosme-en-Vairais

Conférence Résistance et déportation à Mamers (1940-1944) Salle des Anciens Saint-Cosme-en-Vairais vendredi 10 octobre 2025.

Conférence Résistance et déportation à Mamers (1940-1944)

Salle des Anciens Rue Nationale Saint-Cosme-en-Vairais Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 20:30:00

fin : 2025-10-10 22:00:00

Date(s) :

2025-10-10

Jean-Louis Charrier, ancien professeur d’histoire-géographie, vous présentera une conférence sur la déportation à Mamers au moment de la Seconde Guerre Mondiale.

Fort de l’ouvrage Résister, survivre, témoigner dont il est l’auteur, il saura enrichir vos connaissances et assurera le devoir de mémoire grâce à ses recherches et connaissances.

Entrée gratuite.

Conférence organisée par l’association Patrimoine du Vairais. .

Salle des Anciens Rue Nationale Saint-Cosme-en-Vairais 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Conférence Résistance et déportation à Mamers (1940-1944) Saint-Cosme-en-Vairais a été mis à jour le 2025-09-30 par OT Maine Saosnois