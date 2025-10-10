Conférence Résistance et déportation à Mamers (1940-1944) Salle des Anciens Saint-Cosme-en-Vairais
Salle des Anciens Rue Nationale Saint-Cosme-en-Vairais Sarthe
Début : 2025-10-10 20:30:00
fin : 2025-10-10 22:00:00
2025-10-10
Jean-Louis Charrier, ancien professeur d’histoire-géographie, vous présentera une conférence sur la déportation à Mamers au moment de la Seconde Guerre Mondiale.
Fort de l’ouvrage Résister, survivre, témoigner dont il est l’auteur, il saura enrichir vos connaissances et assurera le devoir de mémoire grâce à ses recherches et connaissances.
Entrée gratuite.
Conférence organisée par l’association Patrimoine du Vairais. .
