CONFÉRENCE RÉSISTANCE ET LIBÉRATION EN FRANCE

Place Pierre Masse Le Bousquet-d’Orb Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Gérard Gillet, ancien professeur d’histoire, aborde avec pédagogie et humour différents thèmes historiques.

RDV à 17h à la médiathèque du Bousquet d’Orb. Gratuit. Entrée libre.

Information au 04 67 23 80 72

Gérard Gillet, ancien professeur d’histoire, aborde avec pédagogie et humour différents thèmes historiques.

RDV à 17h à la médiathèque du Bousquet d’Orb. Gratuit. Entrée libre.

Information au 04 67 23 80 72 .

Place Pierre Masse Le Bousquet-d’Orb 34260 Hérault Occitanie +33 4 67 23 80 72

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English :

Gérard Gillet, a former history teacher, tackles a variety of historical themes with humor and pedagogy.

RDV at 5pm at the Bousquet d’Orb media library. Free admission. Free admission.

Information on 04 67 23 80 72

L’événement CONFÉRENCE RÉSISTANCE ET LIBÉRATION EN FRANCE Le Bousquet-d’Orb a été mis à jour le 2026-03-24 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB