Conférence Resistance et résistants en Touraine (1940-1944) : mouvements et réseaux dans la lutte contre l’occupant à Véretz Véretz
jeudi 18 février 2027 · Véretz
Informations pratiques
Véretz
Conférence Resistance et résistants en Touraine (1940-1944) : mouvements et réseaux dans la lutte contre l’occupant à Véretz
39 Avenue de la Guérinière Véretz Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-18 18:00:00
fin : 2027-02-18 20:00:00
Date(s) :
2027-02-18
Vivez le patrimoine avec le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine. Conférence « Résistance et résistants en Touraine (1940-1944) : mouvements et réseaux dans la lutte contre l’occupant » à Véretz.
CONFÉRENCE « RÉSISTANCE ET RÉSISTANTS EN TOURAINE (1940-1944) : MOUVEMENTS ET RÉSEAUX DANS LA LUTTE CONTRE L’OCCUPANT » Véretz – Salle Eugène Bizeau
Par Thierry Vivier, spécialiste de l’histoire de l’aviation, de la Résistance et de la Seconde Guerre mondiale, auteur de plusieurs ouvrages.La Résistance en Touraine s’est développée progressivement entre 1940 et 1944, en réponse à l’occupation allemande et au régime de Philippe Pétain. Après la défaite de juin 1940, la Touraine est coupée en deux par la ligne de démarcation (au nord, zone occupée avec Tours, au sud zone libre) C’est dans ces conditions spécifiques que des réseaux, mouvements et maquis clandestins se sont formés pour y mener une multitude d’actions qui ont abouti à la Libération en août-septembre 1944. .
39 Avenue de la Guérinière Véretz 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr
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English :
Experience the region’s heritage with the Loire Touraine Region of Art and History. Lecture: « The Resistance and Resistance Fighters in Touraine (1940–1944): Movements and Networks in the Fight Against the Occupiers » in Vérétz.
L’événement Conférence Resistance et résistants en Touraine (1940-1944) : mouvements et réseaux dans la lutte contre l’occupant à Véretz Véretz a été mis à jour le 2026-09-10 par ADT 37
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