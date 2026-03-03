Conférence Résistance singulière Musée de la Résistance Limoges

Conférence Résistance singulière

Musée de la Résistance 7 Rue Neuve Saint-Étienne Limoges Haute-Vienne

Début : 2026-03-19

fin : 2026-03-19

2026-03-19

Dans son cycle Causerie sous l’avion, le musée de la Résistance propose la conférence Résistance singulière menée par Bertrand de Lacombe. Acteur du service public , plume régulière de dirigeants et spécialiste des questions européennes, Lacombe est aussi passionné d’histoire. Il explique son travail de recherches pour reconstituer le parcours de ces ancêtres, dans le tumulte de la Seconde Guerre Mondiale.

Rendez-vous sous l’avion dans une des salles des expositions permanentes.

