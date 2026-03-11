Conférence Résister au fake news IUT du Creusot, Amphithéâtre du bâtiment Mesures Physiques Le Creusot

Conférence Résister au fake news

IUT du Creusot, Amphithéâtre du bâtiment Mesures Physiques 12 rue de la Fonderie Le Creusot Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 19:00:00

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

Comment repérer les fake news et résister aux théories du complot ? C’est à cette question que répondra Thomas Huchon lors d’une conférence ouverte au grand public à l’IUT du Creusot le mercredi 1er avril à partir de 17h, dans l’amphithéâtre du bâtiment Mesures Physiques.

Journaliste et documentariste, Thomas Huchon travaille depuis plusieurs années sur les mécanismes de la désinformation et de la complosphère. Son nouveau livre paru en 2025, Résister aux fake news comment faire face aux théories du complot les plus courantes , passe en revue une vingtaine de théories complotistes répandues et les arguments qu’on peut leur opposer. Une séance de dédicace de ce nouvel ouvrage aura lieu à l’issue de la conférence. La librairie Les Carnets de Philéas sera présente avec quelques exemplaires disponibles à la vente. .

IUT du Creusot, Amphithéâtre du bâtiment Mesures Physiques 12 rue de la Fonderie Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 73 10 00 info.lecreusot@u-bourgogne.fr

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English : Conférence Résister au fake news

L’événement Conférence Résister au fake news Le Creusot a été mis à jour le 2026-03-11 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II