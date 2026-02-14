Conférence « Ressources, risques, climat : La Géologie au cœur des enjeux actuels » par Geoffray MUSIAL, Docteur en Géologie Lundi 13 avril, 18h30 Maison du Mineur Gard

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-13T18:30:00+02:00 – 2026-04-13T20:00:00+02:00

Fin : 2026-04-13T18:30:00+02:00 – 2026-04-13T20:00:00+02:00

Dans le cadre du cycle de conférences du Préhistorama, cette rencontre propose d’aborder des sujets liés à la Préhistoire, l’archéologie et la culture locale.

Conférence : « Ressources, risques, climat : La Géologie au cœur des enjeux actuels » par Geoffray MUSIAL, Docteur en Géologie, Enseignant en Géosciences à IMT Mines Alès

Dans un monde confronté à des enjeux environnementaux croissants, cette conférence explore le rôle essentiel de la géologie dans la compréhension des ressources, des risques et des impacts climatiques. Grâce à des discussions interdisciplinaires, nous examinerons comment la géologie peut apporter des solutions durables et éclairer les décisions stratégiques pour un avenir plus résilient. Rejoignez-nous pour découvrir comment cette science fondamentale s’inscrit au cœur des défis contemporains.

Biographie :

Geoffray Musial est docteur en Géologie à l’Ecole des Mines d’Alès, IMT Mines Alès, où il est enseignant en Géosciences mais également chargé des collections géologiques de l’école qui sont composées de plus de 15 000 échantillons de roches, minéraux et fossiles.

Passionné de Géologie depuis tout petit, ce petit-fils de mineurs, natif d’Alès, a fait ses études de géologie à la faculté des sciences de Montpellier puis son doctorat en 2010 entre la Sorbonne à Paris et le grand ouest canadien en Alberta.

Après une carrière dans l’exploration pétrolière où il parcouru de nombreux pays tels que le Venezuela, le Mexique, l’Arabie Saoudite, l’Algérie ou la Russie… il décida de revenir en 2020 dans le Gard, fit un passage au Muséum d’Histoire Naturelle de Nîmes avant d’intégrer en 2024 la prestigieuse école d’ingénieur d’IMT Mines Alès.

Géologue de terrain, Geoffray possède une connaissance approfondie de la géologie régionale, qu’il transmet non seulement aux élèves de l’école, mais aussi en dehors de celle-ci. Parmi les cours dispensés il y a la caractérisation géologique des ressources, minérales et énergétiques, ainsi que des solutions de stockage, qui sont essentielles pour la transition écologique et énergétique.

Date : Lundi 13 avril 2026 à 18h30

Lieu : Préhistorama – 75, chemin de Panissière – 30340 Rousson

Informations et renseignements au 04 66 85 86 96

*Photo libre de droit : Le salar d’Uyuni

