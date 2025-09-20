Conférence « Restauration de l’aqueduc de la Bouillide » Salle des Associations, Cours Masséna Antibes

gratuit

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Selon les sources écrites, l’antique cité d’Antipolis était desservie par trois aqueducs, dont celui dit de la Bouillide. Au vu de certains détails architecturaux, la construction daterait de la fin du Ier siècle après Jésus-Christ. Deux parties ont été inscrites aux monuments historiques par arrêté en date du 25 juillet 1936 : le Pont du Goa et le Pont de la Valmasque. Ce dernier fait l’objet de travaux de restauration qui permettent de reconstituer une partie des maçonneries disparues – parement et première assise du canal – afin de redonner une étanchéité à l’ouvrage et stopper le processus de ruine, tout en restituant l’aspect monumental du pont-aqueduc.

Salle des Associations, Cours Masséna Cours Masséna, 06600 Antibes Antibes 06600 Juan-les-Pins Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.antibes-juanlespins.com/annuaires-des-equipements/salle-des-associations

Antoine Madelénat, Architecte en Chef des Monuments Historiques en charge de la restauration de l’aqueduc romain de la Bouillide expliquera l’évolution de la restauration de l’aqueduc. Journées Européennes du Patrimoine Antibes

