Conférence Restaurer pour exposer Musée d’art moderne Richard Anacréon Granville

Conférence Restaurer pour exposer Musée d’art moderne Richard Anacréon Granville vendredi 10 octobre 2025.

Conférence Restaurer pour exposer

Musée d’art moderne Richard Anacréon 84 Rue Notre Dame Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 18:00:00

fin : 2025-10-10 19:00:00

Date(s) :

2025-10-10

Chaque exposition se nourrit des recherches sur les collections. Elles donnent à voir une thématique, un contexte de création, un pan d’histoire ou d’histoire de l’art grâce aux études conduites par l’équipe des musées.

Chaque exposition est donc aussi l’occasion de restaurer les œuvres choisies. A ce titre, les trois éditions du cycle d’exposition Bons Baisers de Granville ont représenté pour le Musée d’art et d’histoire une opportunité exceptionnelle de restaurer des objets et des tableaux particulièrement représentatifs des collections.

Coffre de corsaire, couple de pêcheurs en terre cuite, maillots de bain, capot, esquisses de fresques, arbres à oiseaux, insectes naturalisés, tableaux (toiles et/ou cadres), costume d’homme, pyjama de plage… La liste des objets ayant bénéficiés d’une restauration, assurée par des professionnels et encadrée par la DRAC, est longue.

Méthode, techniques, financement, déontologie, choix des objets à restaurer, exemples concrets… Cindy Levinspuhl, directrice des musées de Granville détaille ces sujets au cours d’une conférence le vendredi 10 octobre à 18h Restaurer pour exposer dans les coulisses de Bons Baisers de Granville . Sous forme de diptyque avec la conférence consacrée aux acquisitions du Musée d’art et d’histoire ces dernières années, proposée le vendredi 7 novembre à 18h, ces deux présentations clôturent trois années consacrées à l’étude, l’enrichissement, la restauration et la présentation des collections du MahG.

Sur réservation au 02 33 51 02 94 .

Musée d’art moderne Richard Anacréon 84 Rue Notre Dame Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 51 02 94 musee.anacreon@ville-granville.fr

English : Conférence Restaurer pour exposer

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Conférence Restaurer pour exposer Granville a été mis à jour le 2025-10-02 par OTGTM BIT Granville