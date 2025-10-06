Conférence « Rester citoyen quelque soit l’âge » Médiathèque Andrée Chedid Andernos-les-Bains
Conférence « Rester citoyen quelque soit l’âge »
Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains Gironde
Animée par la Dr May Antoun, médecin gériatre et coordonnateur régional et organisée par l’Université du Temps Libre (UTL).
Durée 1h30. Tarif 6€/gratuit adhérent. Info au 06.83.86.13.37. .
Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 86 13 37
