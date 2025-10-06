Conférence « Rester citoyen quelque soit l’âge » Médiathèque Andrée Chedid Andernos-les-Bains

Conférence « Rester citoyen quelque soit l’âge » Médiathèque Andrée Chedid Andernos-les-Bains lundi 6 octobre 2025.

Conférence « Rester citoyen quelque soit l’âge »

Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-06

fin : 2025-10-06

Date(s) :

2025-10-06

Animée par la Dr May Antoun, médecin gériatre et coordonnateur régional et organisée par l’Université du Temps Libre (UTL).

Durée 1h30. Tarif 6€/gratuit adhérent. Info au 06.83.86.13.37. .

Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 86 13 37

English : Conférence « Rester citoyen quelque soit l’âge »

German : Conférence « Rester citoyen quelque soit l’âge »

Italiano :

Espanol : Conférence « Rester citoyen quelque soit l’âge »

L’événement Conférence « Rester citoyen quelque soit l’âge » Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2025-08-22 par OT Andernos-les-Bains